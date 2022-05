Musk diz que acordo do Twitter está 'temporariamente suspenso" e derruba ações

O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, disse nesta sexta-feira, 13, que o acordo de compra do Twitter está "temporariamente suspenso", levando a ação da empresa de mídia social a despencar nos negócios do pré-mercado em Nova York. "O acordo do Twitter está temporariamente suspenso, à espera de detalhes que sustentem o cálculo de que contas falsas e de spam representam de fato menos de 5% dos usuários", afirmou Musk, em sua conta oficial no Twitter. No mês passado, Musk fechou um acordo para adquirir o Twitter, numa transação avaliada em US$ 44 bilhões. Às 7h18 (de Brasília), a ação do Twitter sofria um tombo de 17,9% no pré-mercado.

Tags