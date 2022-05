Tecnisa reduz prejuízo líquido em 73,3% no 1º trimestre

A Tecnisa reduziu em 73,3% o prejuízo líquido no primeiro trimestre deste ano em comparação com igual período de 2021. Enquanto nos três primeiros meses do ano passado a companhia havia reportado prejuízo líquido de R$ 26,36 milhões, no início de 2022 a cifra caiu para R$ 7 milhões. Quando comparado com o quarto trimestre de 2021, a queda no prejuízo líquido da Tecnisa foi ainda maior, de 88%.

A empresa conseguiu reverter o sinal do Ebitda ajustado do primeiro trimestre do ano passado, quando havia declarado um número negativo de R$ 5 milhões, para um resultado positivo de R$ 10,35 milhões no primeiro trimestre de 2022. No quarto trimestre do ano passado o Ebitda ajustado havia ficado negativo em R$ 42,78 milhões.

A margem Ebitda ajustado de janeiro a março de 2022 alcançou os 21,8%. Em igual período do ano passado e no quarto trimestre de 2021 a companhia havia reportado margens negativas de 15,6% e 246%, respectivamente.

A receita operacional líquida da Tecnisa no primeiro trimestre deste ano alcançou R$ 47,47 milhões, o que representa uma alta de 45,3% sobre igual período do ano passado e avanço de 173% na comparação com o trimestre anterior.

