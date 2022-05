Governo dos EUA tem superávit fiscal recorde de US$ 308 bilhões em abril

As receitas do governo dos Estados Unidos quase dobraram em abril em comparação com o mesmo mês do ano anterior, atingindo um recorde e gerando um superávit mensal de US$ 308 bilhões. Segundo o Departamento do Tesouro, o valor representa o maior saldo positivo mensal da história.

A receita do governo com impostos e outras receitas do mês aumentou 97% em relação ao ano anterior, para US$ 864 bilhões, sem ajustar as diferenças de calendário, informou o Tesouro. Os gastos federais em abril caíram 16%, para US$ 555 bilhões, refletindo um declínio nas despesas relacionadas à pandemia.

Ainda assim, o governo federal gastou 32% a mais no serviço de sua dívida em abril em comparação com o ano anterior, uma vez que a inflação persistentemente alta elevou os custos dos empréstimos.

Historicamente, é comum o governo registrar superávit em abril, mês em que muitos americanos pagam suas contas de impostos, mas o governo atrasou o prazo de pagamentos de impostos em 2020 e 2021 para o final do ano.

O segundo maior nível de receita mensal do governo ocorreu em julho de 2020, quando as declarações de impostos venceram e as receitas do governo chegaram a US$ 564 bilhões, segundo funcionários do Tesouro.

