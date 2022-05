Banco Central da Argentina eleva juros a 48%, no quinto aumento de 2022

O Banco Central da República Argentina (BCRA) elevou hoje a taxa de juros do país de 47% a 48%, no que é o quinto aumento de taxas em 2022. Em comunicado, autoridade também anuncia a elevação dos rendimentos das Letras de Liquidez (Leliq) de 47% a 49%, representando uma taxa efetiva anual de 61,8%. Os movimentos ocorrem a pós a publicação dos dados de inflação do país em abril.

"As atuais condições financeiras internacionais e o comportamento recente dos mercados de commodities sugerem que uma certa estabilidade nos preços das matérias-primas pode ter sido alcançada", avalia a autoridade. "O BCRA continuará monitorando a evolução dos preços e avaliará a reversão do viés da política monetária tão logo se consolide a trajetória de queda da taxa de inflação", diz o documento. O banco central espera que a inflação nos próximos meses siga caindo gradualmente.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país no confronto mensal teve alta de 6% em abril - uma desaceleração após aumento de 6,7% em março. Já na comparação anual, houve avanço de 58%, uma aceleração ante os 55,1% de março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags