IPCA tem maior proporção de subitens com alta de preços em quase 20 anos

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril teve a maior proporção de subitens com aumento de preços em quase 20 anos. Nas contas da Terra Investimentos, a difusão do IPCA atingiu 78,2% nesta leitura, a maior desde os 85,94% registrados em janeiro de 2003, segundo a série disponibilizada pelo Banco Central (BC).

Outras aberturas do IPCA também alcançaram marcas históricas nesta leitura, levando em conta os cálculos da Terra Investimentos.

A média dos núcleos (0,95%), os preços livres (1,25%), os bens industriais (1,21%) e a alimentação no domicílio (2,59%) tiveram as maiores taxas para um mês de abril desde o ano 2000, até onde vai a série do BC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os recordes anteriores eram de alta de 0,94% da média dos núcleos, 0,87% dos preços livres e 1,14% dos bens industriais, todos em abril de 2003.

A alimentação no domicílio havia tido o maior aumento para um mês de abril em 2020, com 2,24%.

Tags