Custo da construção civil no Ceará é o 3º maior do Nordeste e aumenta 0,32% em abril

O preço médio para construção de um metro quadrado no Estado é de R$ 1.424,27. Valor aumentou 0,32% na passagem do mês de março para abril

No Ceará, o custo médio para construção de um metro quadrado é de R$ 1.424,27. Valor é o terceiro maior registrado entre os nove estados da região Nordeste do Brasil e computa alta de 0,32% no mês de abil com relação a março deste ano.

As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira, 11 de maio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados integram o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi).

Levantamento destaca ainda que nós últimos 12 meses, o custo da construção civil no Estado computa alta de 12,34%. Somente entre os meses de janeiro e abril deste ano, o índice registra encarecimento de 2,28%. Em março, o custo da construção no Ceará era de R$ 1.422,67.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Inflação na Grande Fortaleza avança 0,98% em abril; veja o que ficou mais caro

IPCA de abril é o mais elevado para o mês desde 1996

IBGE: custo da construção sobe 1,21% em abril

Confira aumento do custo da construção civil por região em abril

Centro-Oeste: Alta de 1,51%,com preço de R$ 1.572,30 por metro quadrado.

Alta de 1,51%,com preço de R$ 1.572,30 por metro quadrado. Sul: Alta de 1,43%, com preço de R$ 1.624,46 por metro quadrado.

Alta de 1,43%, com preço de R$ 1.624,46 por metro quadrado. Norte: Alta de 1,28%, com preço de R$ 1.570,98 por metro quadrado.

Alta de 1,28%, com preço de R$ 1.570,98 por metro quadrado. Sudeste: Alta 1,13%, com preço de R$ 1.624,46 por metro quadrado.

Alta 1,13%, com preço de R$ 1.624,46 por metro quadrado. Nordeste: Alta de 1,09%, com preço de R$ 1.468,90 por metro quadrado.

Ainda que elevados os números expressam uma desaceleração na alta do custo da construção civil que apenas em abril de 2021 teve alta de 2,25%. Em igual período este ano, dos R$ 1.427,27 necessários para construção de um metro quadrado no Ceará, R$ 903,16 são relativos aos materiais e R$ 524,11 à mão de obra.

Sobre o assunto Siderúrgicas e construtoras travam queda de braço sobre corte de imposto do aço

IPCA tem maior proporção de subitens com alta de preços em quase 20 anos

Combustíveis voltam a puxar alta no grupo Transportes no IPCA

“Em abril, o segmento de aço se destacou após alguns meses de estabilidade, até apresentando queda. Tivemos 20 estados que apresentaram alta no segmento de vergalhões e tubos de aço. Também se destacam, em abril, produtos como cimento e agregados, pedra e areia, que apresentaram altas em diversos estados”, explica o gerente do Sinapi.

Veja custo da construção civil por estado no Nordeste

Maranhão: R$ 1.474,30 por metro quadrado



R$ 1.474,30 por metro quadrado Piauí: R$ 1.455,58 por metro quadrado



R$ 1.455,58 por metro quadrado Ceará: R$ 1.427,27 por metro quadrado



R$ 1.427,27 por metro quadrado Rio Grande do Norte: R$ 1.425,96 por metro quadrado



R$ 1.425,96 por metro quadrado Paraíba: R$ 1.529,15 por metro quadrado



R$ 1.529,15 por metro quadrado Pernambuco: R$ 1.421,44 por metro quadrado



R$ 1.421,44 por metro quadrado Alagoas: R$ 1.434,40 por metro quadrado



R$ 1.434,40 por metro quadrado Sergipe: R$ 1.379,54 por metro quadrado



R$ 1.379,54 por metro quadrado Bahia: R$ 1.531,13 por metro quadrado

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags