Ceará Credi terá posto de atendimento na Assembleia Legislativa

O Programa de Microcrédito Produtivo do Ceará (Ceará Credi) terá um posto de atendimento dentro da Assembleia Legislativa do Ceará. O acordo de cooperação entre a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), responsável pelo programa, e a direção da Casa Legislativa foi assinado nesta quarta-feira, 11. Desde que foi criado, no ano passado, o programa de microcrédito já atendeu 41 mil pessoas, tendo financiado 26 mil empreendedores, com recursos da ordem de R$ 69 milhões.

Na cerimônia de inauguração, dois novos grupos solidários assinaram o contrato de abertura de crédito para investir em negócios na comunidade do Pau Pelado e no bairro São João do Tauape em Fortaleza. O crédito será investido em atividades de comércio e serviço das comunidades.

“O Ceará Credi é um programa que veio para ficar como política pública de Estado, atendendo a população mais vulnerável. Queremos apoiar esses pequenos negócios logo nas suas aberturas, gerando renda entre a população mais vulnerável. A parceria com a Assembleia chega como uma importante estratégia para dar maior capilaridade e alcance ao programa”, explica o presidente da Adece, Francisco Rabelo.

A parceria tem o objetivo de ampliar as ações nas áreas do empreendedorismo e geração de renda para a população cearense por meio do acesso ao crédito de maneira mais estruturada e focada nos objetivos sociais.

“O Estado está irrigando crédito junto aos mais vulneráveis para gerar novas perspectivas e oportunidades para essas famílias, que vão liderar negócios junto as comunidades mais pobres. E essa parceria chega como forma de facilitar o acesso desse crédito junto aos micro e pequenos empreendedores”, pontua o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará (Sedet), Maia Júnior.

De acordo com a Diretora de Economia Popular e Solidária da Adece, Silvana Parente, o Ceará Credi é um programa de crédito diferenciado porque dialoga com outras políticas sociais do Estado. “O programa visa uma inclusão produtiva de forma que, além da geração de renda, viabilize a geração de emprego. Para cada novo empreendedor que o programa financia, cerca de 30% desse público são pessoas que estavam desempregadas. Com o acesso ao crédito e a possibilidade de crescimento dos negócios, novas oportunidades serão geradas e assim seguimos com um ciclo virtuoso”, pontua Silvana.

Para a primeira-dama da Casa e líder do Comitê de Responsabilidade Social da Assembleia, Cristiane Leitão, a implementação de um posto do Ceará Credi é a continuação de um projeto iniciado em 2021, que visa a formação e a capacitação da comunidade do entorno da Alece.

“Durante a elaboração de um diagnóstico realizado junto as comunidades presentes no entorno da Casa (Legislativa), a comunidade nos apresentou como demanda a necessidade de geração de renda entre eles. A Adece chega, neste momento, como um grande parceiro para viabilizar o microcrédito e fazer capacitação desses empreendedores”, explicou Cristiane.

