Produção de veículos sobe 0,4% em abril ante março, mostra Anfavea

A produção das montadoras deu sinais de reação no mês passado, quando 185,4 mil veículos foram fabricados no País na soma de todas as categorias: carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O resultado praticamente repete o volume de março (leve alta de 0,4%), apesar de abril ter sido um mês com três dias úteis a menos. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a produção da indústria de veículos caiu 2,9%. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 10, pela Anfavea, a associação que representa as montadoras.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, período no qual 681,6 mil veículos foram montados no Brasil, o setor segue no vermelho, com queda de 13,6% no comparativo com 2021. A diferença tem entre as explicações a falta de peças, principalmente componentes eletrônicos, que vem provocando paradas de produção em fábricas tanto de carros quanto de caminhões.

Vendas

As vendas, de 147,2 mil unidades, também reagiram na margem durante o mês passado. Os emplacamentos, com leve alta de 0,3%, praticamente igualaram o resultado de março apesar do calendário comercialmente mais curto.

Ainda assim, a comercialização de veículos no Brasil segue abaixo de anos anteriores, com queda de 15,9% na comparação com abril de 2021.

No acumulado desde o primeiro dia de 2022, as vendas somaram 552,9 mil unidades, o que representa um recuo de 21,4% contra 2021 e o menor número em 16 anos.

Como reflexo dos sucessivos aumentos de preços, seguidos pela escalada dos juros cobrados nos financiamentos, as vendas seguem abaixo da limitada oferta de veículos, mesmo após o corte no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Exportações

Já do lado das exportações, o desempenho segue positivo. No mês passado, os embarques, que têm a Argentina como principal destino, subiram 32,3% ante igual período de 2021.

Na comparação com março, as exportações do mês passado - um total de 44,8 mil unidades - tiveram alta de 15,2%.

Com isso, as exportações chegam a 152,9 mil unidades no total desde o início do ano, 17,9% a mais do que nos quatro primeiros meses de 2021.

Emprego

O balanço da Anfavea mostra ainda que o emprego nas montadoras de veículos ficou estável em abril, quando apenas 24 postos de trabalho foram fechados no setor.

