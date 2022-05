Motoristas fazem fila para abastecer em Fortaleza após anúncio de alta do diesel; veja fotos

O valor do produto já se encontra no maior patamar da história e com desconto chega a R$ 6,89 no aditivado. Consumidores temem alta de outros combustíveis

A notícia da alta de R$ 0,36 no litro do diesel nas refinarias pela Petrobras teve reflexo desde a noite de segunda-feira, 9 de maio. Motoristas fizeram fila para abastecer com receio de aumento em outros combustíveis e aproveitando ainda valor mais em conta antes que o preço aumentasse após anúncio da estatal.

Os relatos ao O POVO é de que os locais de abastecimento estavam lotados em Fortaleza. No posto Petrocar, na Jaime Benévolo, por exemplo, os motoristas chegavam a trancar a rua na fila para completar o tanque.

Na rua Felino Barroso, no bairro de Fátima, a promoção do diesel aditivato na manhã desta terça-feira, 10 de maio, estava a R$ 6,89, mas com pagamento somente em dinheiro, débito ou Pix. O cartão de crédito não estava na opção. Para a gasolina comum, valor de R$ 6,99 e de R$ 6,17 no etanol.

Para se ter ideia, levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o valor promocional do diesel está abaixo até mesmo da média do produto sem ser aditivado, que chega a R$ 6,94 no Ceará, variando entre R$ 6,47 e R$ 7,38 no Estado, na semana de pesquisa encerrada em 7 de maio.



Apenas em Fortaleza, a média do óleo diesel fica em R$ 6,89, indo de R$ 6,69 a R$ 6,99 nos postos de combustível monitorados pela ANP.

Já o aditivado, no Ceará, fica na média de R$ 7,044 (R$ 6,69 a R$ 7,60). Na capital cearense, o valor base é R$ 7,026, com diferença encontrada de R$ 6,89 a R$ 7,39.

Segundo os dados da ANP apontam, estes valores estão no maior patamar da história. Na escalada de preços no Brasil, pode-se ver que de 2004 a 2008 o diesel se manteve no patamar abaixo de R$ 2, quando ultrapassou e ficou variando nestas faixas, até alcançar R$ 2,153 em dezembro de 2012. O

produto foi chegar na casa dos R$ 3 apenas em 2016, nos R$ 4 em 2021 e desde lá vem em elevação. O nível médio de R$ 6,654 foi alcançado em março deste ano, até chegar aos valores atuais.