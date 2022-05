Hypera assina acordo para compra de sociedade da Boehringer por R$ 190 mi

A Hypera informou nesta terça-feira, 10, que sua subsidiária Neolatina Comércio e Indústria Farmacêutica assinou um Quota Purchase Agreement com a Boehringer Ingelheim do Brasil para aquisição de sociedade responsável pela produção de matéria-prima relacionada a escopolamina, princípio ativo do medicamento Buscopan. A operação tem valor de aproximadamente R$ 190 milhões.

A operação, segundo a Hypera, garante autonomia no abastecimento do principal insumo do Buscopan, referência no mercado farmacêutico brasileiro de produtos isentos de prescrição (OTC), e permite que a companhia venda o excedente de matéria-prima a terceiros.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo aprovação da autoridade antitruste.

