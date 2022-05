Alupar: lucro líquido IFRS sobe 33,3% no 1º trimestre, para R$ 431 milhões

A Alupar registrou lucro líquido IFRS de R$ 431,00 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 33,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

A receita líquida pela norma IFRS somou R$ 1,127 bilhão, queda de 20,0% em base anual de comparação, devido à redução de R$ 396,3 milhões na receita de infraestrutura, parcialmente compensada pelo aumento de R$ 37,3 milhões na receita de operação e manutenção.

No trimestre a empresa também observou a adição de R$ 3,7 milhões na receita de suprimento de energia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) IFRS totalizou R$ 1,131 bilhão no primeiro trimestre deste ano, aumento de 2,1% ante o mesmo período de 2021. A margem Ebitda ficou 1 ponto porcentual (p.p.) acima da registrada um ano antes, em 92,7%.

De janeiro a março, a empresa investiu R$ 245,9 milhões, sendo R$ 102,1 milhões no segmento de transmissão, R$ 142,0 milhões em geração, e R$ 1,8 mm no desenvolvimento de novos negócios. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, houve uma redução de 43,6% nos investimentos da Alupar.

A dívida bruta da companhia totalizou R$ 678,0 milhões no trimestre, alta de 2,8% em base anual de comparação. A variação é explicada pela provisão de encargos de R$ 2,3 milhões e a provisão de variação monetária no montante de R$ 16,1 milhões. Já as disponibilidades e investimentos de curto prazo somaram R$ 513,2 milhões, redução de 1,5% em base anual de comparação.

Já a dívida bruta consolidada da Alupar totalizou R$ 9,937 bilhões, redução de 1,1% em relação aos R$ 10,047 bilhões reportados no quarto trimestre de 2021.

Tags