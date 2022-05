PMI de serviços do Japão avança a 50,7 em abril e indica retomada de expansão

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão subiu de 49,4 em março para 50,7 em abril, segundo dados finais divulgados pela S&P Global em parceria com o Jibun Bank. A leitura acima de 50 mostra que o segmento de serviços japonês se expandiu em abril pela primeira vez desde dezembro do ano passado. Já o PMI composto, que engloba os setores de serviços e indústria, avançou de 50,3 para 51,1 no mesmo período, também sugerindo modesta expansão da atividade econômica no Japão.

