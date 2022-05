GPA esclarece: Éxito aprova oferta de recompra de até 320 bi de pesos colombianos

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) esclareceu nesta segunda-feira, 9, uma informação do fato relevante divulgado na última sexta-feira, 6, sobre recompra de ações do Grupo Êxito. O valor exato da operação é de até 320 bilhões pesos colombianos, e não milhões, como foi informado pela empresa e publicado em matéria do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

O Conselho de Administração da Almacenes Éxito, com sede na Colômbia, na qual o GPA detém 96,57% da participação acionária, aprovou, na sexta-feira, o regulamento que estabelece as condições do plano de recompra no valor de até 320 bilhões pesos colombianos, a 21.000 pesos colombianos por ação.

O plano ainda está sujeito à aprovação pela assembleia geral de Éxito a ser realizada no dia 24 de maio. A Éxito está avaliada em mais de R$ 11 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O prazo de aceitação para a oferta de recompra é de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte da assembleia geral da Éxito, em 24 de maio.

O processo operacional será executado pela Bolsa de Valores Colombiana por meio de um sistema eletrônico de captura de dados ao qual todo o mercado de capitais possui acesso, informou o GPA há pouco, por meio de fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os acionistas poderão exercer a recompra de maneira 'pro rata' à sua participação no capital social de Éxito, sendo possível o exercício de pelo menos uma ação por acionista, como forma de garantir a igualdade de tratamento aos acionistas minoritários.

Tags