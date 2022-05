Expectativas de inflação nos EUA caem para 12 meses, mas sobem para 36 meses

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York publicou nesta segunda-feira, 9, pesquisa sobre as expectativas dos consumidores Estados Unidos em abril. Segundo ele, o levantamento mostra que as expectativas para a inflação caíram no horizonte de 1 ano, mas aumentaram no de 3 anos.

Ao mesmo tempo, os consumidores continuam a ter avaliação positiva sobre suas perspectivas no mercado de trabalho, com expectativas de que o crescimento nos salários fique estável, na máxima da série na pesquisa, e com as expectativas de perda de emprego perto da mínima histórica nessa pesquisa.

"As expectativas de gastos das famílias ao longo do próximo ano também avançaram para a máxima da série", diz o Fed NY em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já as percepções de acesso ao crédito dentro de um ano recuaram pelo quarto mês seguido.

A mediana das expectativas de inflação no horizonte de um ano recuaram de 6,6% em março a 6,3% em abril. Já para três anos elas avançaram de 3,7% a 3,9%.

A pesquisa ainda mostrou que, para os consultados, a incerteza sobre a mediana da inflação futura é a mais alta da série histórica para o curto prazo, ficando inalterada, mas também na máxima histórica, no horizonte de médio prazo.

Tags