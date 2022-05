Universidade oferece ajuda gratuita na declaração do Imposto de Renda 2022

Para atender aqueles que tem dúvidas e precisam de ajuda para enviar a declaração do Imposto de Renda 2022 no prazo, o Centro Universitário Estácio do Ceará, em parceria com a Receita Federal, está oferecendo serviço gratuito para auxiliar a população cearense na prestação de contas com o fisco. Serviço é gerenciado pelo Núcleo de Apoio Fiscal (Naf) da universidade.

A ação ocorre de forma presencial e remota e busca atender qualquer pessoa com rendimento anual máximo de R$ 50 mil. Os atendimentos serão realizados até o último dia do envio da declaração do imposto de renda, 20 de maio.

O atendimento é realizado por alunos do curso de Ciências Contábeis da universidade, que atuam com a supervisão dos professores do referido curso. Após atendimento pelos alunos, os docentes realizam uma verificação de toda documentação, desde o preenchimento dos documentos até o envio da declaração para a Receita Federal.

“O objetivo é que os nossos alunos sejam capacitados a desenvolver práticas contábeis e tributárias. Atendemos a comunidade que fica em nosso entorno e a população de baixa renda, assim aliamos a prática a uma necessidade da comunidade. Desenvolvemos o aluno e também prestamos um serviço social”, explica a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Estácio, Jane Menezes.

Para realizar o atendimento, os interessados devem comparecer em um dos pontos de atendimento presencial ou então contatar o serviço pelo e-mail: [email protected], ou por meio das redes sociais, no usuário: @nafparangaba.

Como forme de gerenciar melhor o serviço, a Estácio optou por restringir o atendimento presencial às unidades Via Corpus, Moreira Campos e Centro. Assim, a unidade no bairro Parangaba fica responsável exclusivamente pelos atendimentos remotos.

Após buscarem contato com o serviço, os contribuintes recebem uma relação de documentos que precisam ser enviados para que a declaração seja feita. Em seguida, os alunos recebem o material para conferência e posteriormente é realizada a declaração orientada pelo professor.

Horários de atendimento presencial Núcleo de Apoio Fiscal (NAF)

Unidade Via Corpvs

Local: Bloco E



Bloco E Telefone: (85) 3270 - 6720



(85) 3270 - 6720 E-mail: [email protected]



[email protected] Endereço: Rua Eliseu Uchôa Beco, 600 - Patriolino Ribeiro

Rua Eliseu Uchôa Beco, 600 - Patriolino Ribeiro Horários:

Segunda-feira: 17h às 20h

17h às 20h Terça-feira: 09h às 11 / 17h às 20h



09h às 11 / 17h às 20h Quarta-feira: 17h às 20h



17h às 20h Quinta-feira: 09h às 11h / 17h às 20h



09h às 11h / 17h às 20h Sexta-feira: 17h às 20h



17h às 20h Sábado: 08h às 12h

Unidade Moreira Campos

Local: Laboratório de Práticas de Gestão - térreo



Laboratório de Práticas de Gestão - térreo Telefone: (85) 3456-4115



(85) 3456-4115 E-mail: [email protected]



[email protected] Endereço: Rua Visconde de Mauá, 1940 - Meireles.

Rua Visconde de Mauá, 1940 - Meireles. Horários:

Segunda-feira: 16h às 21h



16h às 21h Terça-feira: 16h às 21h



16h às 21h Quarta-feira: 16h às 21h



16h às 21h Quinta-feira: 16h às 21h



16h às 21h Sexta-feira: 16h às 21h

Unidade Centro

Local: Sala do LPG



Sala do LPG Necessário agendamento via WhatsApp: (85) 3293-4209



(85) 3293-4209 E-mail: [email protected]



[email protected] Endereço: Av Duque de Caxias, 101.

Av Duque de Caxias, 101. Horários:

Segunda-feira: 15h às 18h



Terça-feira: 15h às 18h



Quarta-feira: 15h às 18h



Quinta-feira: 15h às 18h



Sexta-feira: 15h às 18h



Unidade Parangaba (atendimento virtual)

E-mail: [email protected]

Instagram: @nafparangaba

