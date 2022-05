Sabesp reporta lucro líquido de R$ 975,6 mi no 1º trimestre, alta de 96,4%

A Sabesp reportou lucro líquido de R$ 975,6 milhões no primeiro trimestre de 2022, alta de 96,4% sobre igual período do ano anterior, informou a companhia nesta sexta-feira, 6. As informações estão contidas no documento ITR, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustada no período alcançou R$ 1,72 bilhão, alta de 5,2% sobre um ano antes. Segundo o documento, a margem Ebitda ajustada foi de 35,3% no período, ante 35% no mesmo intervalo do ano passado. Desconsiderando os efeitos da receita e do custo de construção, a margem Ebitda ajustada ficou em 42,7%.

A receita operacional líquida, que considera construção, totalizou R$ 4,87 bilhões de janeiro a março, um acréscimo de 4,1% sobre igual período de 2021. De acordo com a companhia, o aumento da receita de serviços de saneamento teve impacto de reajuste tarifário e aumento da tarifa média, pelo incremento no volume faturado das categorias comercial e pública.

