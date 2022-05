Produção industrial da Alemanha cai 3,9% em março ante fevereiro

A produção industrial da Alemanha recuou 3,9% em março ante fevereiro, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 6, pela Destatis, a agência oficial de estatísticas do país. A leitura superou a contração prevista por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda de 1,0%. O resultado foi o mais negativo desde abril de 2020, no início da pandemia de covid-19, quando houve queda de 18,1% da produção em relação ao mês anterior. Na comparação com março de 2021, o indicador mostrou recuo de 3,5%, informou a Destatis. De acordo com a agência, o saldo negativo do mês foi consequência das restrições causadas pela pandemia e dos efeitos da guerra na Ucrânia. Com informações de Dow Jones Newswires.

Tags