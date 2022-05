Etanol/ANP: preço sobe em 19 Estados na semana

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19 Estados nesta semana, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. O preço caiu em outros 7 Estados e no Distrito Federal. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol caiu 1,77% na semana em relação à anterior, de R$ 5,539 para R$ 5,441 o litro.

O indicador nacional foi pressionado principalmente por São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados. A cotação média do etanol recuou no Estado esta semana, ficando a R$ 5,192 o litro, 2,92% a menos do que na semana anterior.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 4,20 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 4,941, foi registrado em Mato Grosso. O preço máximo, de R$ 7,899 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. O maior preço médio estadual, de R$ 6,684, foi observado também no Rio Grande do Sul.

Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no País subiu 9,04%. O Estado com maior alta no período foi o Rio de Janeiro, com 11,94% de valorização mensal do etanol, para R$ 6,647. Na apuração semanal, a maior alta porcentual de preço, de 7,11%, foi observada no Ceará, com o litro custando R$ 6,527.

