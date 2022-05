Etanol: anidro cai 3,99% e hidratado recua 5,05% nas usinas paulistas na semana

Nas usinas paulistas, o etanol hidratado caiu 5,05% entre 2 e 6 de maio, de R$ 3,4965 o litro para R$ 3,3198 o litro, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). O valor do anidro recuou 3,99% no período, de R$ 4,0663 para R$ 3,9039 o litro, em média.

O recuo se deve principalmente ao retorno da moagem de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil e ao aumento na produção do biocombustível. Embora a safra 2022/23 tenha começado com atraso na região, o processamento já apresenta aumento significativo em comparação com o período de entressafra.

