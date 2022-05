Biden fala em mercado de trabalho forte e que prioridade é combater inflação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou o relatório mensal de empregos, publicado mais cedo, destacando a "criação recorde de vagas" desde sua posse, com 8,3 milhões de postos em 15 meses, na recuperação do auge do choque da pandemia da covid-19. Segundo ele, agora a prioridade de seu governo é combater a inflação.

Em comunicado, Biden nota que os preços elevados "são um desafio para famílias pelo país".

Para o presidente norte-americano, a força do mercado do trabalho e economias das famílias feitas ao longo do último ano fazem com que a economia dos EUA enfrente a covid-19, a "invasão não provocada da Ucrânia" pela Rússia e a inflação global "em uma posição de força". "Há mais trabalho a fazer", destaca, pedindo que os republicanos no Congresso apoiem esforços para reduzir preços, fortalecer cadeias de produção e cortar custos com energia e medicamentos que exigem receita médica.

