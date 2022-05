BCE: precisamos agir rapidamente com alta de juros para conter inflação, diz Rehn

Olli Rehn, dirigente do Banco Central Europeu (BCE), disse que a autoridade monetária precisa agir rapidamente com uma alta de juros para lidar com a alta da inflação em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. "Temos um conflito de pressões na política monetária", afirmou Rehn, em entrevista à emissora CNBC nesta sexta-feira, dia 6. "Estamos quase entre a espada e a cruz de forma que, por um lado, temos de garantir que a recuperação continue. Por outro, temos de evitar que expectativas mais altas de inflação fiquem entranhadas e se reflitam no mercado de trabalho", acrescentou.

Para evitar efeitos secundários, Rehn disse que o BCE precisa "se mover relativamente rápido para zero e continuar" seu processo gradual de normalização monetária. Atualmente, a taxa de depósitos do BCE está em -0,50%.

Também presidente do BC da Finlândia, Rehn ressaltou, porém, que a ação do BCE dependerá de que a guerra na Ucrânia não se intensifique a um ponto de comprometer "todas as projeções e a recuperação econômica" da zona do euro.

