Petrobras paga R$ 70 bi em impostos, royalty e participações do governo no 1º tri

A Petrobras informou que pagou quase R$ 70 bilhões em impostos, royalties e participações governamentais no primeiro trimestre deste ano, e ressaltou que, assim como os dividendos, é uma forma de retorno para a sociedade.

A companhia anunciou o pagamento de dividendos de R$ 48,5 bilhões referentes ao primeiro trimestre do ano, cujo resultado financeiro será divulgado nesta noite.

"Por anos, a Petrobras deixou de pagar dividendos para a União e a qualquer acionista e praticou investimentos que não geraram resultados, o que levou ao alto endividamento, chegando a ser o maior entre as empresas do mundo. Agora vivemos uma nova realidade, com foco em eficiência", disse em nota o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho.

