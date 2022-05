Como ficam a poupança e os investimentos com Selic a 12,75%

Décima alta consecutiva na taxa básica de juros impacta investimentos e aumenta rentabilidade de algumas modalidades, mas complica vida do consumidor brasileiro

O POVO explica como décimo aumento consecutivo da Selic, a taxa básica de juros do Brasil, aprovado a 12,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na última quarta-feira, 4 de maio, afeta a caderneta de poupança e o rendimento dos principais investimentos de renda fixa e variável no Brasil.

Com o reajuste, sendo o maior desde 2017, o percentual de juros saiu de 11,75% para 12,75% ao ano. Elevação impacta diretamente na vida dos brasileiros e deve beneficiar alguns investimentos, mas dificultar a vida financeira daqueles que possuem dívidas. O POVO explica abaixo o impacto real da elevação de juros na vida dos consumidores; confira:

Como a Selic a 12,75% afeta a poupança?

A poupança é a linha de investimento de renda fixa mais buscada pelos brasileiros, especialmente por aqueles com menor renda mensal. Ainda que influenciada pela Selic, como forma de minimizar perdas e garantir uma maior segurança no investimento, o Governo Federal criou ainda em 2012, uma nova metodologia de cálculo do rendimento da poupança.

Com a mudança, ficou fixado que o rendimento seria devido com base na Selic mais a a Taxa Referencial (TR) — que é uma taxa de juros atualizada todos os dias pelo Banco Central, servindo como base de rentabilidade de diversos investimentos.

Desse modo, se a Selic estiver em patamar igual ou inferior a 8,5%, o rendimento da poupança será de 70% da Selic mais a TR, porém, caso a Selic ultrapasse esse patamar, deverá ser considerado o rendimento fixo de 0,5% ao mês e de 6,17% ao ano. Logo, a caderneta não deverá sofrer grandes impactos, nem positivo, nem negativos da alta da Selic.

Alta da Selic e a rentabilidade dos investimentos:



Com a alta de Selic, os investimentos de renda fixa, sejam títulos públicos ou privados, atrelados a taxa básica de juros, se tornam mais rentáveis e atraentes, já que possuem a segurança da rentabilidade fixa. Exemplos de aplicações que são influenciadas diretamente pela Selic e apresentam maior rentabilidade com juros em alta são:

Linhas de investimentos do Tesouro Direto

Certificado de Depósito Bancário (CDB) pós-fixados

Debêntures (títulos emitidos por empresas para financiar seus projetos e operações)

Letras de Crédito Imobiliário (LCI)

Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)

Letras Financeiras do Tesouro (LFT)

Fundos DI

Como ficam os rendimentos líquidos dos investimentos com a Selic a 12,75%?

Para aplicações com retorno em 1 mês:

CDB com rendimento de 104% do (Certificado de Depósito Interbancário) - passa a render 0,88%

Fundo DI com 100% do CDI - passa a render 0,84%

CDB com 100% do CDI - passa a render 0,84%

Tesouro Direto abaixo de R$ 10 mil - passa a render 0,85%

Tesouro Direto acima de R$ 10 mil - passa a render 0,84%

Poupança - passa a render 0,61%

Para aplicações com retorno em 6 meses:

LCI/LCA com 90% do CDI - passa a render 5,76%

CDB com 104% do CDI - passa a render 5,34%

Fundo DI com 100% do CDI - passa a render 5,13%

CDB com 100% do CDI - passa a render 5,13%

Tesouro Direto abaixo de R$ 10 mil - passa a render 5,19%



Tesouro Direto acima de R$ 10 mil - passa a render 5,14%



Poupança - passa a render 3,71%

Para aplicações com retorno em 1 ano:



LCI/LCA com 90% do CDI - passa a render 11,57%



CDB com 104% do CDI - passa a render 11,12%



Fundo DI com 100% do CDI - passa a render 10,61%



CDB com 100% do CDI - passa a render 10,67%



Tesouro Direto abaixo de R$ 10 mil - passa a render 10,80%



Tesouro Direto acima de R$ 10 mil - passa a render 10,69%



Poupança - passa a render 7,57%

Para aplicações com retorno em 2 anos:

LCI/LCA com 90% do CDI - passa a render 21,49%



CDB com 104% do CDI - passa a render 21,44%



Fundo DI com 100% do CDI - passa a render 20,26%



CDB com 100% do CDI - passa a render 20,52%



Tesouro Direto abaixo de R$ 10 mil - passa a render 20,81%



Tesouro Direto acima de R$ 10 mil - passa a render 20,56%



Poupança - passa a render 15,58%

Fontes: Trading Eeconomics, Banco Central do Brasil, Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin), WFlow assessoria financeira da XP investimentos

