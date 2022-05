Bailey: Reino Unido deve tocar pico da inflação ao consumidor após outros países

O Presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey prevê que a inflação ao consumidor no Reino Unido atingirá um pico depois de outras economias desenvolvidas, como a dos EUA e da zona do euro. Para o dirigente, o principal motivador da redução da inflação ao longo do tempo será o choque sobre a renda real dos britânicos, e não o aperto monetário do BoE.

Bailey ressaltou, durante coletiva de imprensa após a decisão monetária do BC, que a guerra na Ucrânia reforçou pressões inflacionárias globais e deteriorou a perspectiva econômica em todo o mundo. Além do aumento do juro, o BoE deve começar em breve a reduzir seu balanço de ativos, segundo Bailey. Novidades sobre a forma como o BC britânico fará este processo serão informadas após a reunião de agosto do Comitê de Política Monetária (MPC, na sigla em inglês).

