Suzano reverte prejuízo e lucro líquido no 1º trimestre chega a R$ 10,306 bi

A Suzano conseguiu reverter o prejuízo reportado nos três primeiros meses de 2021 para um lucro líquido de R$ 10,306 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Em relação ao trimestre anterior, o último de 2021, o lucro líquido mais que triplicou em relação aos R$ 2,313 bilhões, para uma alta de 347%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado no primeiro trimestre de 2022 atingiu R$ 5,121 bilhões, o que representa uma alta de 5% na comparação com igual período do ano passado. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, houve recuo de 19%.

A margem Ebitda ajustado no primeiro trimestre deste ano ficou em 53%, queda de dois pontos porcentuais tanto em relação a igual período de 2021 quanto em relação ao trimestre anterior, terminado em dezembro passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A receita líquida da Suzano nos três primeiros meses de 2022 atingiu R$ 9,743 bilhões, o que representa uma alta de 10% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado e um recuo de 15% ante o quarto trimestre de 2021.

Tags