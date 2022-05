Psaki: Biden disse apoiar recalibragem política do Fed; agimos para conter inflação

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou nesta quarta-feira, 4, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já disse apoiar a "recalibragem política" do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Além de comentar que o Fed é independente em suas decisões, Psaki lembrou que o governo americano almeja adotar mais medidas para conter a inflação. Mais cedo, o Fed elevou os juros em 50 pontos-base, como esperado.

Durante a coletiva, foi informado que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, está com covid-19. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Biden não teve contato próximo com Blinken nos últimos dias. O presidente americano teve ainda teste negativo para o vírus realizado no dia de ontem, informou ela.

