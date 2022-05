PetroRio: lucro no 1º trimestre foi de US$ 228,7 mi, após prejuízo de US$ 7,2 mi

A PetroRio registrou lucro de US$ 228,7 milhões (ex-IFRS 16) no primeiro trimestre do ano, deixando para trás o prejuízo de US$ 7,2 milhões do primeiro trimestre do ano passado. A companhia divulgou, até o momento, o resultado apenas em dólar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Ebitda foi de US$ 225,3 milhões, ante US$ 74,4 milhões há um ano, um aumento de 202%. Já a receita líquida subiu 158% e atingiu US$ 309,6 milhões, contra US$ 119,6 milhões do primeiro trimestre de 2021.

Segundo a companhia, de janeiro a março foi batido mais um recorde de produção média de 35,1 mil barris diários de óleo equivalente por dia e o registro de cerca de 2,8 milhões de barris vendidos.

