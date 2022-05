Gastos das famílias e investimentos de empresas seguem fortes nos EUA, diz Fed

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirmou nesta quarta-feira, 4, que, embora a atividade econômica geral tenha diminuído no primeiro trimestre, os gastos das famílias e o investimento fixo das empresas permaneceram fortes. "Os ganhos de emprego foram robustos nos últimos meses e a taxa de desemprego diminuiu substancialmente", destaca.

O Fed afirma que está pronto para ajustar a política monetária, caso surjam riscos que possam impedir que as metas sejam atingidas.

"As avaliações do Comitê levarão em conta uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre saúde pública, condições do mercado de trabalho e pressões inflacionárias", diz o texto.

