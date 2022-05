Fed anuncia início do aperto quantitativo nas compras de bônus para 1º de junho

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou nesta quarta-feira, 4, o início de seu aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês) nas compras de bônus a partir do mês de junho, no dia 1º. O Fed informou que o limite para reduzir as compras líquidas de títulos atrelados a hipotecas (MBS, na sigla em inglês) será de US$ 17,5 bilhões ao mês e as de Treasuries em US$ 30 bilhões, em um total de US$ 47,5 bilhões, que valerá durante os primeiros três meses.

Após este período, o limite para a redução será de US$ 60 bilhões por mês para Treasuries e US$ 35 bilhões para MBS, em um total de US$ 95 bilhões.

Para garantir uma transição suave, o Comitê pretende desacelerar e, em seguida, interromper o declínio no tamanho do balanço patrimonial quando os saldos das reservas estiverem um pouco acima do nível que considera consistente com reservas amplas, diz o Fed.

"O Comitê está preparado para ajustar qualquer um dos detalhes de sua abordagem para reduzir o tamanho do balanço à luz dos desenvolvimentos econômicos e financeiros", afirma o comunicado com a decisão.

