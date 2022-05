Começa a Reunião de Análise de Conjuntura do Copom

O Banco Central informou há pouco que a terceira fase da Reunião de Análise de Conjuntura do Comitê de Política Monetária (Copom) foi iniciada às 9h37. Na segunda-feira, 2, o BC informou que a discussão sobre a conjuntura econômica, antes restrita às reuniões do primeiro dia do Copom, a terça-feira, continuariam também na manhã de quarta, segundo dia do Copom, a partir do encontro deste mês.

Depois, à tarde, o cronograma segue mantido. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os oito diretores da instituição têm mais uma rodada de discussões destinada à decisão do novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 11,75% ao ano.

É a primeira reunião dos novos diretores: Diogo Guillen, de Política Econômica, e Renato Dias Gomes, de Organização do Sistema Financeiro e Resolução.

A pesquisa do Projeções Broadcast mostra que todas as 54 instituições financeiras consultadas esperam alta de 1,0 ponto porcentual da taxa Selic, para 12,75% ao ano, nesta semana.

Caso esse aumento seja confirmado, os juros básicos atingirão o maior patamar desde fevereiro de 2017, quando a taxa estava em 13,00%.

Será a décima alta consecutiva neste ciclo de aperto monetário, que começou em março de 2021, com a Selic na mínima histórica de 2%, acumulando 10,75 pontos de ajuste.

O choque de juros deste ciclo já é o maior desde 1999, quando em meio à crise cambial, o BC aumentou a Selic em 20 pontos porcentuais de uma vez só.

