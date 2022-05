RBA: é razoável esperar que juro básico da Austrália chegue a 2,5%, diz Lowe

O presidente do Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês), Philip Lowe, disse nesta terça-feira (3) que seria razoável esperar que o juro básico do país atinja 2,5% ao longo do tempo. Lowe fez o comentário em coletiva de imprensa, que se seguiu à decisão do RBA de elevar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 0,35%. O aumento, o primeiro desde novembro de 2010, surpreendeu muitos economistas que previam um ajuste mais moderado. Lowe, no entanto, se recusou a fornecer um cronograma para a trajetória do juro, com o argumento de que não quer ficar "preso". A elevação da taxa pelo RBA impulsionou o dólar australiano, mas pesou na Bolsa de Sydney, que fechou em baixa hoje. Com informações da Dow Jones Newswires.

