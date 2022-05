Produção industrial cresce 0,3% no 1º trimestre, após 4 períodos de quedas

A produção industrial cresceu 0,3% no primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre de 2021, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado positivo sucede quatro trimestres seguidos de quedas: -1,0% no primeiro trimestre de 2021 ante o trimestre imediatamente anterior; -2,9% no segundo trimestre de 2021; -1,8% no terceiro trimestre de 2021; e -0,1% no quarto trimestre de 2021.

O último avanço tinha ocorrido no quarto trimestre de 2020, com alta de 4,5% ante o terceiro trimestre daquele ano.

Na comparação do primeiro trimestre de 2022 ante o mesmo trimestre do ano anterior, a produção industrial caiu 4,5%.

