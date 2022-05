Localiza reporta lucro líquido de R$ 517,4 mi no 1º trimestre; alta de 7,3%

A Localiza reportou um lucro líquido de R$ 517,4 milhões no primeiro trimestre de 2022, alta de 7,3% sobre igual período do ano passado, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira, 2.

"No primeiro trimestre, apresentamos avanços importantes nos resultados. Depois de revisitarmos todo nosso processo interno para situações de roubo de carros, tivemos redução significativa nos custos relacionados a este tema, o que contribuiu para a expansão das margens", afirmou a companhia no documento.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou R$ 1,13 bilhão de janeiro a março, avanço de 41,3% ante igual intervalo de 2021. Com isso, a margem Ebitda (sobre receitas de aluguel) ficou em 68,1%, ante 63,9% um ano antes.

Já a receita líquida consolidada da locadora de veículos somou R$ 2,71 bilhões no primeiro trimestre, queda de 3,1% sobre o mesmo período de 2021. No segmento de aluguel, houve avanço de 32,7% do indicador, para R$ 1,67 bilhão. Em seminovos, houve queda de 32,4%, para R$ 1,03 bilhão.

