Crise dos semicondutores volta a parar Volkswagen no ABC por 20 dias

A Volkswagen vai parar por 20 dias a produção na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, a partir da próxima segunda-feira. O motivo é crise global de semicondutores, que também, como já tinha sido anunciado, fez a montadora suspender ontem o segundo turno da fábrica que monta o utilitário esportivo T-Cross no Paraná.

Enquanto na unidade paranaense os funcionários tiveram contratos de trabalho suspensos - o chamado layoff, que pode durar cinco meses -, no ABC, os trabalhadores dos dois turnos terão férias coletivas nas próximas três semanas.

Segundo o sindicato dos metalúrgicos do ABC, 2,5 mil operários da Volks vão entrar em férias na unidade, onde são produzidos os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags