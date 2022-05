Campos Neto participa de reunião do Copom e reúne-se com Guedes nesta 4ª feira

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa nesta quarta-feira, 3, às 9h30, da primeira sessão da reunião do Copom - Análise de Conjuntura.

Às 11h, ele participa de reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes; o ministro da Agricultura, Marcos Montes; a deputada Tereza Cristina (PP-MS); o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mário Paes de Andrade; o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago; para tratar de assuntos governamentais. O diretor de Regulação do BC, Otavio Damaso, também participa da reunião.

Às 14h30, Campos Neto participa da segunda sessão da reunião do Copom.

Os demais diretores do BC participam da primeira sessão da reunião do Copom pela manhã e da segunda, à tarde.

