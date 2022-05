PMI industrial global cai de 52,9 em março para 52,2 em abril

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) global caiu de 52,9 em março para 52,2 em abril, segundo medição realizada em conjunto por S&P Global e o banco JPMorgan Chase. O nível do mês passado é o mais baixo desde agosto de 2020, e também representa a primeira queda em 22 meses, de acordo com comunicado divulgado pela S&P Global.

A nota destaca que o recuo foi puxado pelas restrições impostas na China por causa do surto local de covid-19.

Entre outros fatores, aumento das tensões geopolíticas, interrupções na cadeia de suprimentos e escalada de pressões inflacionárias também pesaram sobre o indicador, diz a consultoria.

"O PMI da produção industrial caiu acentuadamente em abril sugerindo notável deterioração na indústria global. No entanto, a queda do PMI de abril refletiu principalmente uma queda de 7,9 pontos na China, já que as restrições da covid-19 em vários cidades foram apertadas. Parece que os preços estão novamente em alta tanto em insumos quanto em produtos manufaturados", destaca a economista do JPMorgan Olya Borichevska.

