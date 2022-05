Expectativa para a Selic no fim de 2022 permanece em 13,25% no Focus do BC

A projeção para a Selic - a taxa básica de juros - no fim deste ano ficou estável no Relatório de Mercado Focus do Banco Central. Na última semana, a mediana continuou em 13,25%, ante 13,00% ao ano há um mês. Considerando apenas as 89 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para a Selic no fim de 2022 também seguiu em 13,25% ao ano.

No Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de março, o colegiado indicou a intenção de novamente elevar a Selic em 1 ponto porcentual em maio, de 11,75% para 12,75% ao ano%, e, em comunicações posteriores, o colegiado sinalizou tendência de encerrar o ciclo no mês que vem.

Depois da surpresa com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março (1,62%), contudo, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, apontou que o comitê iria analisar se houve mudança de tendência e que poderia reavaliar as estratégias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Boletim Focus, os economistas do mercado financeiro aumentaram a projeção para a Selic no fim de 2023 de 9,00% para 9,25%, ante 9,00% de um mês antes.

Já a previsão para o fim de 2024 continuou em 7,50%, mesmo porcentual de quatro semanas atrás.

Da mesma forma, a previsão para o fim de 2025 foi mantida em 7,00%, mesmo porcentual de um mês atrás.

Tags