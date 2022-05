Dívida Bruta do Governo Geral cai para 79,2% do PIB em fevereiro, mostra BC

A dívida pública brasileira continuou em trajetória de queda em proporção do Produto Interno Bruto (PIB) em fevereiro. Dados divulgados nesta segunda-feira, 2, pelo Banco Central mostram que a Dívida Bruta do Governo Geral fechou o mês aos R$ 7,001 trilhões, o que representa 79,2% do PIB. O porcentual, divulgado pelo Banco Central, é menor que os 79,5% de janeiro.

No melhor momento da série, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

A Dívida Bruta do Governo Geral - que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais - é uma das referências para avaliação, por parte das agências globais de classificação de risco, da capacidade de solvência do País.

Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil.

Dívida Líquida

O BC informou ainda que a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) passou de 56,6% para 57,1% do PIB em fevereiro. A DLSP atingiu R$ 5,047 trilhões.

A dívida líquida apresenta valores menores que os da dívida bruta porque leva em consideração as reservas internacionais do Brasil.

Com a trégua na greve dos servidores do BC até esta segunda-feira, a autarquia começou a atualizar na semana passada as divulgações que estavam atrasadas, como as estatísticas fiscais. Mas os dados apresentados no período da manhã ainda estão defasados.

As informações de fevereiro deveriam ter sido conhecidas no final do mês passado e, em abril, os resultados de março. Os servidores vão retomar a greve a partir da terça-feira, 3, e o BC ainda não se pronunciou sobre o efeito nas divulgações.

