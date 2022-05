Dieese: Quase 450 mil trabalhadores do RJ estão subocupados; metade ganha até R$ 1.600

Segundo levantamento do Dieese com dados do IBGE, índice de subocupação dos trabalhadores subiu de 4,5% para 5,7%, entre o fim de 2019 e de 2021. Taxa de desocupação saltou de 13,8% para 14,2%

O número de trabalhadores subocupados no Rio de Janeiro saltou de 352 mil para 443 mil no comparativo entre o fim de 2019 e o fim de 2021. Os dados foram captados pelo Dieese com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em alusão ao Dia do Trabalhador. Nesse recorte, o índice de subocupação no estado subiu de 4,5% para 5,7%.

Neste mesmo período, o rendimento médio real do trabalhador fluminense sofreu um baque de R$ 212, caindo 6,9% no período. No fim de 2019, o valor era R$ 3.067. No fim de 2021, o valor passou a ser de R$ 2.854. A retração ainda foi menor que a média nacional (-8%).

Os dados ainda revelam que metade dos trabalhadores fluminenses ocupados, no mercado formal ou informal, ganhava até R$ 1.600 no fim de 2021. No fim de 2019, esse valor era de R$ 1.697. No estado do Rio, a taxa de desocupação saltou de 13,8% para 14,2%, no período analisado pelo Dieese.

