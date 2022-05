Carlos Eduardo Moreira Ferreira, ex-presidente da Fiesp, morre aos 83 anos

Carlos Eduardo Moreira Ferreira, ex-presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e ex-deputado federal, morreu neste domingo, 1º, aos 83 anos.

Ferreira foi presidente da Fiesp em 1992, em uma gestão marcada pela luta por desoneração tributária para a indústria. Foi também um dos responsáveis pela criação e lançamento do programa de educação à distância Telecurso 2000, em parceria com Sesi, Senai e Fundação Roberto Marinho. O programa atingiu cerca de 30 milhões de brasileiros fora do sistema escolar. No ano de 1998, Ferreira foi eleito deputado federal pelo PFL (hoje chamado Democratas).

O advogado ocupou o cargo de vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e chegou a assumir interinamente a presidência da entidade, em 1998. Ferreira deixa mulher e quatro filhos. A organização privada e sem fins lucrativos Firjan lamentou a morte do ex-presidente da Fiesp.

Fiesp

"A Firjan lamenta com profundo pesar a morte neste domingo (01/05) do empresário Carlos Eduardo Moreira Ferreira, ex-presidente da Fiesp, ex-vice-presidente da CNI e ex-deputado federal", disse, em nota.

