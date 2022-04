China/Caixin: PMI industrial cai a 46,0 em abril, o menor desde fevereiro de 2020

A atividade privada no setor industrial da China atingiu seu nível mais baixo em mais de dois anos em abril, quando medidas governamentais rigorosas para eliminar a variante Ômicron da covid-19 causaram bloqueios em várias cidades e interromperam as atividades comerciais.

O índice de gerentes de compras do Caixin para a China caiu de 48,1 em março para 46,0 em abril, atingindo seu nível mais baixo desde fevereiro de 2020, segundo dados divulgados na sexta-feira pelo Caixin e Markit. A leitura apontou na mesma direção do indicador oficial divulgado, que também caiu abaixo da marca de 50, sugerindo contração da atividade.

Os subíndices que medem a produção fabril caíram na segunda taxa mais acentuada desde o início da pesquisa no início de 2004, superados apenas em fevereiro de 2020, quando a segunda maior economia do mundo foi mais atingida pela pandemia, disse o Caixin. O subíndice que mede novos negócios também "caiu na segunda taxa mais acentuada já registrada, pois os esforços para impedir a propagação da covid-19, incluindo bloqueios, pesaram na demanda dos clientes", disse Caixin.

As empresas pesquisadas disseram que as medidas governamentais para conter a covid-19 interromperam as operações e o fornecimento ao mesmo tempo em que diminuíam a demanda dos clientes, o que fez o subíndice de novos pedidos de exportação cair na taxa mais rápida desde maio de 2020. Fonte: Dow Jones Newswires.

