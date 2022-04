Berkshire Hathaway tem lucro líquido de US$ 5,46 bi com perda com investimentos

A Berkshire Hathaway informou hoje que registrou lucro líquido de US$ 5,46 bilhões no primeiro trimestre de 2022, uma queda ante o saldo positivo de US$ 11,771 bilhões apurados em igual período de 2021. Em termos ajustados, o ganho por ação Classe A caiu de US$ 7.638,00 a US$ 3.702,00 na mesma base comparativa, e ficou aquém da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 4.277,66.

O lucro líquido da Berkshire pode ser volátil de trimestre para trimestre porque a empresa tem grandes investimentos em ações e é obrigado a incluir ganhos ou perdas de investimentos não realizados na figura. Embora isso seja um impulso para seus resultados quando os mercados estão em alta, prejudicou os lucros da Berkshire no último trimestre.

O CEO da empresa, Warren Buffett, diz aos investidores que se concentrem nos lucros operacionais, não nos gerais, já que os lucros totais incluem ganhos e perdas de papel no portfólio de ações da Berkshire e não refletem o poder de lucro principal da empresa. Neste caso, os lucros operacionais da Berkshire Hathaway após impostos totalizaram US$ 7 bilhões, um aumento de menos de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior, uma vez que a empresa reduziu a recompra de suas ações à medida que o preço dos papéis subia.

O lucro total foi menor do que o operacional no primeiro trimestre devido à queda de papéis na grande carteira de ações da Berkshire em um mercado mais fraco. No período do ano anterior, havia lucros em papel nas participações acionárias.

A Berkshire Hathaway recomprou US$ 3,2 bilhões em ações no primeiro trimestre, abaixo dos US$ 6,9 bilhões no quarto trimestre de 2021. A empresa recomprou US$ 27 bilhões em ações em 2021.

