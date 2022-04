SP: prefeitura promove mutirão com oportunidades de emprego 

A partir de hoje (29) trabalhadores de São Paulo terão acesso a diversas atividades gratuitas promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho para ampliar as oportunidades de inserção no mercado. As ações de empregabilidade, qualificação profissional e geração de renda fazem parte da Semana do Trabalho, que ocorre até o dia 6 de maio.

A programação será aberta no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) Central, com o Contrata SPP. O mutirão pretende aproximar o trabalhador e as equipes de recursos humanos de empresas convidadas. A seleção contará com mais de 700 vagas de emprego nas áreas do comércio e serviços para todos os níveis de escolaridade.

Também hoje, o Cate Móvel estará na comunidade de Paraisópolis, para levar essas ações de empregabilidade. Quem quiser, poderá se cadastrar para vagas de emprego e tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho.

“Nos últimos dois anos, com o agravamento da pandemia, voltamos nossas ações para atividades online. Agora, com a população amplamente vacinada e o avanço da retomada econômica, poderemos promover ações presenciais a fim de ajudar os trabalhadores da cidade na recolocação e geração de renda”, destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

Segundo ela, também serão abertos novos cursos voltados às necessidades das empresas. “Essa é uma forma de preparar mão de obra qualificada para ocupar vagas em uma das áreas que mais necessitam de profissionais, como a de tecnologia”, disse.

No dia 2 de maio serão abertas inscrições, pelo Portal Cate, para mil vagas do programa Bolsa Tech, voltadas a jovens com idade entre 16 e 20 anos. A formação profissional na área de programação de computadores contará com auxílio de R$ 627,21, durante seis meses. Para acessar o portal, basta entrar em www.cate.prefeitura.sp.gov.br. Além das vagas de emprego, o site oferece cursos e dicas de inspiração, proporcionando experiência diferenciada por meio de textos, podcasts e vídeos dinâmicos.

Além dessas ações, os trabalhadores contarão com mais de 6 mil vagas em cursos nas áreas de gastronomia, serviços, saúde, tecnologia e sustentabilidade, durante todo o mês de maio. As vagas são oferecidas pela Fundação Paulistana. A Ade Sampapro também oferece programação de oficinas e cursos no mês, com qualificação profissional e apoio à geração de renda.

Será aberto ainda novo processo de inscrição para o Mãos e Mentes Paulistanas, programa voltado para a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. A iniciativa promove atividades que fortalecem o ecossistema, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e o desenvolvimento econômico local. O credenciamento pode ser feito no site do programa.

