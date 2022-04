PIB da Itália (1ª leitura) encolhe 0,2% no 1º trimestre ante 4º trimestre de 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália encolheu 0,2% no primeiro trimestre de 2022 ante o quarto trimestre do ano passado, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 29, pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Na comparação anual, por outro lado, o PIB italiano teve crescimento de 5,8% entre janeiro e março, superando o consenso do mercado, de 5,7%.

