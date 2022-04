Operação-padrão dos servidores adia divulgação da balança comercial de abril

O Ministério da Economia informou nesta sexta-feira, 29, que, devido à operação-padrão dos analistas de Comércio Exterior, a divulgação dos resultados da balança comercial de abril não ocorrerá na segunda-feira, 2 de maio, como estava anteriormente previsto.

A publicação tabelas e a entrevista coletiva para detalhamento dos dados, no entanto, ocorrerá até o décimo dia útil de maio, conforme o prazo estipulado pela Portaria nº 7.017, de 11 de março de 2020.

Em abril, até a quarta semana, o resultado comercial acumulava superávit de US$ 7,464 bilhões, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. No ano, o saldo era positivo em US$ 19,262 bilhões.

