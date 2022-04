Naturgy eleva preço do gás natural no RJ entre 6,80% e 19,58%

A Naturgy, distribuidora de gás natural no Rio de Janeiro, informou que as tarifas do insumo sofrerão reajustes a partir de 1º de maio, sendo os mais altos para a indústria e para o Gás Natural Veicular (GNV). O aumento segue o reajuste trimestral dos contratos com Petrobras, da ordem de 19%.

O GNV terá o maior reajuste, de 19,58% a partir de domingo, enquanto as indústrias terão um custo 18,52% maior na compra do insumo. Já para os clientes residenciais, o aumento será de em média de 6,80%, e no setor comercial, de 7,05%.

Para os clientes que moram no interior do Estado (Ceg Rio), o reajuste será de 8,78% para residências; 10,16% para o comércio; 19,76% para postos de GNV e 19,25% para indústrias.

