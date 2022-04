Mais de 900 beneficiários do Auxílio Cesta Básica ainda não buscaram o cartão; prazo vai até hoje

O prazo para retirada do cartão do Auxílio Cesta Básica em Fortaleza encerra nesta sexta-feira, dia 29. O programa do Governo do Ceará concede vale-alimentação, no valor de R$ 200, para profissionais de vários segmentos produtivos que tiveram a renda afetada com a pandemia do coronavírus. De acordo com a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), mais de 900 cartões devem ser entregues até às 16 horas.

A relação dos beneficiários pode ser conferida aqui

Para receber o beneficio, basta se dirigir a sede da SPS, localizada na Rua Soriano Albuquerque, 230, das 8h às 16h, para receber seus cartões. É preciso estar com cartão de vacinação em mãos.



Criado no ano passado, o programa contemplou 29.194 profissionais de vários segmentos produtivos que tiveram a renda afetada com a pandemia do coronavírus. O auxílio foi destinado a trabalhadores de transportes escolar e alternativo, ambulantes, feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, bugueiros, guias de turismo e despachantes documentalistas, em todo o Estado.

“Os beneficiários podem buscar seus cartões direto na Célula de Segurança Alimentar e Nutricional da SPS. O desbloqueio é simples e rápido e pode ser feito no próprio celular”, complementa a supervisora do Núcleo de SAN, Cristina Canabrava. O Governo do Ceará investiu mais de R$ 5,8 milhões no benefício.

