Lançamento do Cearaprev Online vai permitir economia de R$ 70 milhões

O cofre do Tesouro Estadual vai economizar mais de R$ 70 milhões em 2022 com o lançamento do Cearaprev Online. Os cálculos são da Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará (Cearaprev) que foi quem lançou a iniciativa, desenvolvida pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) por R$ 4 milhões.

A plataforma online já está disponível aos 139 mil servidores públicos estaduais. Durante o ano de 2021, uma versão do Cearaprev Online já foi utilizada para a realização da prova de vida online, o que permitiu que esses 139 mil servidores pudessem se recadastrar em seu domicílio. Antes da atualização e prova de vida, o Estado acreditava ter 142 mil servidores.

De acordo com o titular da Cearaprev, João Marcos Maia, a plataforma online tem todos os dispositivos de cruzamentos de dados disponíveis para que as informações obtidas pelo programa sejam fidedignas. Ele ainda exalta o investimento do Estado como um destaque nacional em inovação nos serviços públicos e modernização da administração pública.

Segundo cálculos da Previdência Estadual, em 2021, cerca de 97% do total de servidores aptos ao recadastramento e a prova de vida entre ativos, aposentados, reformados, reserva remunerada e até pensionistas que moram em outros estados e países usaram o Cearaprev Online e não precisaram se deslocar presencialmente para realizar o procedimento.

"Por conta do recadastramento já feito, nós só vamos tratar de manter as informações e receber os novos servidores que estão chegando ao serviço público. A plataforma vai permitir ao Estado fazer uma depuração muito mais objetiva de todo quadro de servidores e beneficiários da Previdência", explica João Marcos.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 21.01.2022: Palácio da Abolição. Fachada. (Foto: Thais Mesquita)



Na versão mais atualizada da plataforma Cearaprev Online, além da prova de vida e recadastramento, os servidores conseguem realizar de forma online todos os pedidos relacionados à previdência, como aposentadoria, reserva e reforma, pensão provisória cujo tempo de concessão será reduzido de dois anos para 15 dias,. Serviços extras como em saúde, lojas online e educação e orientação financeira também estarão disponíveis na plataforma.

O presidente da Etice, Lassance de Castro Silva, informou que o êxito com o Cearaprev Online já gerou a demanda de uma versão do programa para atender às demandas da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), que vai poder organizar de forma online serviços logísticos e de distribuição, por exemplo.

"Temos a aplicação de um software que foi desenvolvido no Ceará e que atende a demanda da Cearaprev e Sesa, com recursos que vão trazer uma dinamicidade às informações e que vai permitir uma tomada de decisão mais racional", explica.

