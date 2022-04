Investimento Direto no País somou US$ 11,843 bi em fevereiro, mostra BC

Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 11,843 bilhões em fevereiro, informou nesta sexta-feira, 29, o Banco Central. No mesmo mês do ano passado, o montante havia sido de US$ 8,837 bilhões.

O resultado superou o teto das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 4,50 bilhões a US$ 11,20 bilhões, com mediana de US$ 10,0 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de fevereiro indicaria entrada de US$ 10,0 bilhões.

No acumulado do ano até fevereiro, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou US$ 16,552 bilhões. A estimativa do BC para este ano é de IDP de US$ 55 bilhões. A projeção foi mantida no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do mês passado.

No acumulado dos 12 meses até fevereiro deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 50,678 bilhões, o que representa 3,09% do Produto Interno Bruto (PIB).

Com a trégua na greve dos servidores do BC, a autarquia começou a atualizar esta semana as divulgações que estavam atrasadas, como as estatísticas do setor externo, publicadas nesta sexta-feira. Mas os dados apresentados no período da manhã ainda estão defasados. As informações de fevereiro deveriam ter sido conhecidas no final do mês passado. Nesta semana, era para ser divulgado o resultado de março.

