Fitch reafirma rating da Alemanha em AAA, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating da Alemanha em AAA, com perspectiva estável. A agência destaca em comunicado a economia diversificada e de alto valor agregado, com instituições fortes e registro de finanças públicas sólidas, que permitiram uma "resposta robusta" à pandemia da covid-19.

A agência aponta que a economia alemã cresceu 2,9% em 2021, menos que o esperado pela Fitch em outubro de 2021. Ela vê riscos de baixa à economia e de alta para a inflação do país, no quadro atual, com problemas nas cadeias de produção e a guerra russa na Ucrânia. A Fitch projeta que a economia alemã avance 2,5% em 2022 e 2,1% em 2023, em linha com a tendência geral da zona do euro, mas vê "riscos de baixa significativos", com a guerra e as sanções subsequentes contra a Rússia.

Tags